Серед численних святкових подій ми пропонуємо кілька виставок, які варто не «загубити» у святковій метушні.

Виставка Дарії Альошкіної «Щедрик»

До 13 січня, Національний музей (пр. Свободи)

Різдвяна виставка робіт Дарії Альошкіної «Щедрик» презентує її витинанки (фото Національний музей)

Різдвяна виставка робіт Дарії Альошкіної «Щедрик» презентує її витинанки.

Дарія Альошкіна створює витинанки величезних розмірів. Ці ажурні панно експонувались у Польщі, Німеччині, Франції, Південній Кореї, Канаді, США, Бельгії, Австрії, Швейцарії, Данії. Усі орнаменти – авторські. Свої витинанки майстриня робить винятково вручну. Мотиви витинанок мають глибоке коріння, проте усі вони отримують сучасну авторську інтерпретацію.

Виставки «Віктюк, Vivat!» та «Браво, Віктюк!»

Галерея сценографії (до 16 січня), Перший театр (до 17 січня)

У Галереї сценографії представлено ескізи до «Дами без камелій» (фото Галерея сценографії)

Відразу дві виставки присвячені видатному режисерові, львів’янину Роману Віктюку.

У Галереї сценографії представлені ескізи вистави київського театру ім. Лесі Українки «Дама без камелій» (на головному фото) художника Андрія Александровича-Дочевського.

30 років тому, у 1991 році, в театрі імені Лесі Українки в Києві Романом Віктюком була поставлена вистава «Дама без камелій» за п’єсою англійського драматурга Т.Реттигана. Виставка представляє частину того скарбу, який залишився після списання вистави: ескізи костюмів до спектаклю, декілька світлин з реалізації проектів костюмів.

На виставці, також, представлені плакати Андрія Александровича-Дочевського до вистави «Священні чудовиська», що була поставлена Романом Віктюком в тому ж театрі за п’єсою Жана Кокто у 1988 році, а в другій редакції – в антрепризі Ади Роговцевої в Театрі на Подолі в 1995-му.

Упорядники виставки хотіли представити в експозиції оригінали костюмів, але, на жаль, після приходу в 1994 році нового керівництва в театр імені Лесі Українки всі вистави Романа Віктюка– «Уроки музики», «Священні чудовиська», «Дама без камелій» – були списані, а костюми передані в Театр на Подолі для антрепризи Ади Миколаєвни, і доля їх губиться.

Виставка у Першому театрі дає змогу відчути присутність геніального режисера (фото Перший театр)

У Першому театрі, де Роман Віктюк, починав свою кар'єру актора та режисера, у фойє другого поверху триває виставка «Браво, Віктюк!»). Відтворення робочого місця, знамениті піджаки, численні фото з постановок різних періодів, оригінали архівних фото, «стіл запахів» та загальна атмосфера дозволять ближче познайомитись з Романом Віктюком та відчути його присутність. Потрапити на виставку можна у день та час проведення вистав (вхід за пів години до початку та ще півгодини після завершення вистави).

Виставка української кольорової графіки «Красота барвности»

До 13 лютого, Національний музей (вул. Драгоманова)

Виставку присвячено 50-літтю з часу започаткування у музеї реставрації творів графіки (фото Національний музей)

Виставку присвячено 50-літтю з часу започаткування реставрації творів графіки в Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького. Ювілейний проект представить близько 80 оригінальних аркушів з фондового зібрання музею авторства майже 50 художників. Для виставки музейники відібрали роботи, які найкраще ілюструють досягнення реставраторів, починаючи з 1970-х років.

Здебільшого, це – кольорові малюнки на папері: портрети й пейзажі, проєкти та жанрово-побутові композиції українських художників і анонімних авторів другої половини ХІХ – ХХ ст. Представлені роботи Тараса Шевченка, Костянтина Трутовського, Миколи Пимоненка, Теофіла Копистинського, Михайла Жука, Софії Зарицької, Василя та Миколи Кричевських, Олени Кульчицької, Олекси Новаківського, Ольги Плешкан, Леопольда Левицького, Галини Захарясевич-Липи й інших майстрів.

Крім творів графіки, на виставці можна буде побачити й деякі деталі «внутрішньої кухні» музейних реставраторів.