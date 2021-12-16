Слухаючи розповідь про історію храму Ольги і Єлизавети, відвідувачі екскурсії піднімуться разом з гідом на оглядовий майданчик на його вежі

У Львові ще раз підсумують ювілеї 2021 року. З цієї нагоди запрошують у відповідні музеї та проведуть авторські екскурсії. Двоє відвідувачів зможуть прийти за вартістю одного квитка.

Акція «День народження #ДляСвоїх» відбудеться у найближчий вікенд, 18-19 грудня. Її учасники зможуть оглянути експозиції музеїв чи прийти туди на екскурсію. Також заплановані тематичні прогулянки містом, які присвячені круглим датам від заснування храму чи культурної установи або дня народження відомої людини.

Наприклад, щоб дізнатися більше про життя Михайла Грушевського, Івана Франка чи Євгена Коновальця для львів’ян підготували екскурсії не тільки в їхні музеї, а й пішохідні мандрівки місцями, пов’язаними з їхнім життям. Поціновувачам архітектури покажуть будинки, які звели цьогорічні ювіляри Іван Левинський та Юліан Захарієвич, а літератури – місця письменника-фантаста Станіслава Лема.

До 250-річчя астрономічної обсерваторії Львівського університету відвідувачам покажуть локації, дотичні до її роботи. А з нагоди 120-річчя спорудження будівлі пожежної стражниці Львова запрошує музей пожежництва. У храмі святих Ольги і Єлизавети екскурсовод заведе на оглядовий майданчик, а в гарнізонному – на хори з відреставрованими фресками.

Програма акції та умови участі доступні за посиланням. Обов’язковою є попередня реєстрація.

Вперше таку акцію Львівський туристичний офіс організував у травні 2020 року, щоб підтримати екскурсоводів після першого локдауну.

«Цього року вирішили акцентувати на ювілейних датах, адже у 2021 році ми вшановували ювілеї багатьох визначних людей: як от Станіслав Лем, Іван Франко чи Євген Коновалець та установ: костелу Ольги і Єлизавети чи Музею народної архітектури та побуту ім. Шептицького. Це добра нагода ще раз їх додатково відзначити і спонукати людей до роздумів і дискусій щодо їхньої діяльності», – пояснив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.