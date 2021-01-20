Перекинувся автомобіль КРАЗ, який перевозив 29 контрактників

На Яворівському полігоні у вівторок, 19 січня, близько полудня перекинувся вантажний автомобіль КрАЗ, який перевозив 29 військових. Внаслідок ДТП травми отримали восьмеро військових. П'ятьох постраждалих із травмами госпіталізували відразу, ще троє із незначними ушкодженнями звернулися до медиків після детальнішого огляду.

«Вантажна машина КрАЗ перевозила в межах полігону військовослужбовців. Це військовослужбовці з інших частин і міст, які проходили навчання в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. На одній зі слизьких ділянок дороги водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Постраждалі перебувають у військовому госпіталі. Один військовослужбовець, який перебував за кермом, проходив службу у навчальному центрі. Решта постраждалих – з інших військових частин», – повідомив ZAXID.NET керівник прес-служби Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Антон Миронович.

За його словами, після ДТП до лікарні госпіталізували п'ятьох військових. Після ретельного огляду – ще трьох осіб. Двох військових прооперували вже вчора, ще один чекає на операцію сьогодні. Станом на ранок середи, 20 січня, стан усіх постраждалих є стабільний, їхньому життю нічого не загрожує.

За попередньою інформацією, причиною ДТП стала слизька дорога. Водій не впорався з керуванням, злетів у кювет і в’їхав у дерево. Від сильного удару об дерево кабіна зігнулася.

Фото ТСН, соцмережі

Наразі правоохоронці та внутрішня перевірка з'ясовують усі обставини та причини аварії.