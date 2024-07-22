Українські спортсмени готуюуться до старту Олімпіади-2024

Вже за чотири дні, 26 листопада, у Парижі стартують ХХХІІІ Літні Олімпійські ігри, які триватимуть до 11 серпня. Україну у столиці Франції представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту.

Преміальні українських атлетів залишаться на рівні Олімпіади у Токіо. Однак у Національному олімпійському комітеті такі суми вважають більш ніж достатніми. Так, за золоту медаль спортсмен отримає 125 тисяч доларів, за срібло – 100 тисяч і 80 тисяч – за бронзу.

«Це немаленькі кошти. Потрібно розуміти, що наша країна перебуває в стані війни, а під час війни – це особливо великі кошти. Якщо у нас, дай Боже, будуть спортсмени з золотими нагородами, то вони отримають 125 тисяч доларів преміальних плюс президентська стипендія (50-60 тисяч гривень кожного місяця). Це суттєва підтримка для кожного спортсмена», – сказав президент НОК Вадим Гутцайт у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, у 2024 році буде найменше представництво України на Олімпійських Іграх за часів незалежності. Проте водночас вперше в історії Україна візьме участь у футбольному турнірі Олімпіади. Це буде для нас єдиний ігровий вид спорту. Також Україна дебютує у брейкінгу та скелелазінні. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).