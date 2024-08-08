Парвіз Насібов приніс Україні 9 медаль на Олімпіаді в Парижі

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виграв срібло у ваговій категорії до 67 кг. У напруженій фінальній сутичці він поступився іранцю Саїду Есмаелі з рахунком 5:6.

На шляху до фіналу Парвіз Насібов переміг серба Мате Немеша, казаха Амантура Ісмаїлова та азербайджанця Хасрата Джафарова. І у фіналі він зустрівся з іранцем Саїдом Есмаелі. Українець виграв перший період 3:0, проте вже на початку другого періоду іранець вдало атакував та заробив 2 очки, після цього – ще одне. Після цього Насібов заробив ще два очки, проте практично відразу Есмаелі відігрався. Команда оскаржила останні два очки іранця, проте невдало, і натомість рахунок став 6:5 на користь Есмаелі. Парвіз Насібов на другій Олімпіаді поспіль став срібним призером.

Для України це вже третя срібна медаль на Олімпіаді в Парижі: ще дві виграли стрілець Сергій Куліш та гімнаст Ілля Ковтун. Загалом в скарбничці українців 9 медалей – по три золота, срібла та бронзи.

Парвіз Паша-огли Насібов – український борець греко-римського стилю (вагова категорія до 67 кг), срібний призер Олімпійських ігор 2020 року у Токіо. Чемпіон Європи (2017) та бронзовий призер чемпіонату світу (2018) серед юніорів. Бронзовий призер чемпіонатів Європи 2023 та 2024 років.