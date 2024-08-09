Лузан та Рибачок вдруге стали віцечемпіонками Олімпіади

Каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Рибачок виграли срібло з веслування у двійках на дистанції 500 метрів. Переможницям Сюй Шисяо та Сунь Мен'я з Китаю вони програли лише півтори секунди.

На шляху до фіналу Рибачок в Лузан, які також були віцечемпіонками на цій дистанції на Іграх у Токіо, подолали ще два раунди: у чвертьфіналі посіли друге місце, у півфіналі – третє і мали четвертий найкращий час. Проте помітно було, що спортсменки ще мають запас сил на ривок у фіналі, що і сталося.

У фіналі українки змагалися, зокрема, з олміпійськими чемпіонками Токіо китаянками Сюй Шисяо та Сунь Мен'я та віцечемпіонки світу іспанками Антією Хакоме та Марією Кобрерою. У результаті представниці Китаю знову взяли золото, а українки – знову срібло. Канадський дует Слоун Маккензі та Кейті Вінсент посів третє місце.

Лузан та Рибачок принесли Україні вже 11 медаль на Олімпіаді в Парижі – четверте срібло. Крім того, Україна має три золоті і чотири бронзові медалі та посідає 15 місце в медальному заліку Ігор.

Додамо, що Анастасія Рибачок (Четверікова) – 26-річна українська веслувальниця-каноїстка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка світу, чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонатів світу та Європи. Людмила Лузан – 27-річна українська веслувальниця-каноїстка, срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи.