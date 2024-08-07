Анастасія Рибачок тренується на човні з написом «I am Ukrainian» на Київщині

Українську веслувальницю Анастасію Рибачок, яка пройшла до півфіналу змагань за результатами кваліфікації Олімпійських ігор у Парижі, змусили заліпити напис «I am Ukrainian» на човні, в якому вона проводила змагання. Рішення цензурувати напис українки винесла Міжнародна федерація каное, яка назвала фразу політичною рекламою, повідомив 7 серпня головний тренер збірної України Ігор Нагаєв у коментарі для «Суспільне Спорт».

26-річна Анастасія Рибачок автоматично пройшла до півфіналу змагань з веслування у каное-двійці та каное-одиночці. Для одиночного запливу веслувальниця привезла свій човен, на якому вона тренувалася, та на якому був надрукований напис «I am Ukrainian».

Втім, через позицію Міжнародної федерації каное українська каноїстка була змушена закрити частину напису наліпками. На думку федерації, напис «I am Ukrainian» нібито є політичною рекламою.

«Вийшов такий казус: Анастасія Рибачок замовила човна, і там на ньому було написано “I am Ukrainian” (“Я – українка»). Організаторам змагань це дуже не сподобалося, вони сказали, що це політична реклама. Але ж це абсурд, з нашої думки. Проте правила є правила. Ми заклеїли борт човна за допомогою наліпки і ляпку поставили, що виходить просто “Ukraine”», – повідомив Ігор Нагаєв.

Тренер збірної зазначив, що федерація вже не вперше змушує цензурувати гасла та написи на човнах. За словами Ігоря Нагаєва, українцям також казали закривати вислів «Слава Україні — Героям слава» через «політичні причини». Нагаєв додав, що посилення цензурування написів почалося з 2023 року, а у 2022 році спортсмени могли виходити з гаслами проти війни та насильства.

Нагадаємо, Анастасія Рибачок з Людмилою Лузан здобули срібло у каное-двійці на Олімпіаді 2020 року. Цьогоріч спортсменка змагатиметься не тільки у каное-двійці, але і в одиночному запливі, оскільки виборола олімпійську квоту. Змагання у кваліфікації каное-одиночок відбудеться 8 серпня