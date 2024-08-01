Анджела Каріні (у синьому) заявила, що зупинила бій проти свого «біологічно чоловічого» суперника Імане Хеліфа (праворуч), щоб «врятувати своє життя»

На Олімпійських іграх, які цими днями проходять у Парижі, у четвер, 1 серпня, розгорівся гендерний скандал у жіночому боксі через поєдинок 1/8 фіналу між алжиркою Імане Хеліф та італійською боксеркою Анджелою Каріні. Боксерка з Італії зійшла з рингу вже через 46 секунд після початку бою з представницею Алжиру, яка вважається «біологічним чоловіком», пропустивши два потужних удари, і заявила про несправедливість, пише Daily Mail.

Як повідомляється, ще минулого року Імане Хеліф провалила гормональний тест для визначення статі та була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону. Однак до Олімпіади її все ж допустили.

25-річна італійка сама зупинила бій після двох потужних ударів від суперниці. Судячи з усього дівчина отримала перелам носа. Після бою Анджела Каріні відмовилася від рукостискання, скинула шолом на підлогу та вигукнула: «Це несправедливо» та почала плакати в центрі рингу.

Рефері за офіційною процедурою підняв руку Хеліф догори, вказуючи на переможця двобою.

фото ЕРА

У розмові з журналістами Каріні зізналася, що їй «було страшенно боляче» після удару в ніс.

«Я звикла страждати, але ніколи не отримувала таких ударів, це неможливо продовжувати. Я не можу сказати, що це незаконно. Я вийшла на ринг, щоб битися. Але після першої хвилини мені вже не хотілося...», – заявила італійська боксерка.

Офіційної реакції від організаторів наразі немає. Проте сторію Хеліф та Каріні почали активно обговорювати в соціальних мережах. Зокрема, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розкритикувала рішення дозволити Імане Хеліф змагатися в жіночому боксі на Олімпіаді.

«З таким рівнем тестостерону це нечесна конкуренція. Спортсменки з чоловічими ознаками не повинні допускатися до жіночих змагань», – сказала Мелоні, яку цитує Tribuna.ua.

Власник соцмережі Х Ілон Маск поширив допис «Чоловікам не місце в жіночому спорті» із закликом зробити це гасло трендовим у соцмережі.

У суботу, 3 серпня, на Імане Хеліф очікує чвертьфінальний бій Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії до 66 кг. Цікаво, що раніше Міжнародний олімпійський комітет критикували за дозвіл Хеліф та представниці китайського Тайбею Лін Ю-тін змагатися у жіночій категорії на Олімпіаді. Обидві спортсменки були дискваліфіковані з жіночого чемпіонату світу 2023 року через провал тестів на тестостерон і гендерну приналежність. Повідомлялося, що їх виключили, оскільки вони мали чоловічі XY-хромосоми. Лін зустрінеться з узбецькою спортсменкою Сіторою Турдібековою у поєдинку в напівлегкій вазі вже цієї п’ятниці.