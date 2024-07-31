Сергій Куліш посів третє місце у кваліфікації стрільби з пневматичної гвинтівки на 50 м

У четвер, 1 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени мають змагатися за медалі у спортивній ходьбі, кульовій стрільбі, академічному веслуванні, вітрильному спорті, дзюдо, веслувальному слаломі, фехуванні, плаванні. На чотири комплекти медалей претендуватимуть українські спортсмени – у спортивній ходьбі як серед жінок, так і серед чоловіків, у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки, а також у дзюдо.

Детальний розклад медальних змагань на 1 серпня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 1 серпня, фінали:

8:30 – спортивна ходьба (20 км, чоловіки; Ігор Главан)

10:20 – спортивна ходьба (20 км, жінки; Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук)

10:30 – кульова стрільба (пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки; Сергій Куліш)

11:30 – академічне веслування (парні двійки, жінки)

11:42 – академічне веслування (парні двійки, чоловіки)

11:54 – академічне веслування (четвірки, жінки)

12:06 – академічне веслування (четвірки, чоловіки)

15:43 – вітрильний спорт (клас 49er, чоловіки)

16:43 – вітрильний спорт (клас 49er, жінки)

17:00 – дзюдо (чоловіки до 100 кг, жінки до 78 кг; потенційно Єлизавета Литвиненко)

18:30 – веслувальний слалом (байдарки-одиночки, чоловіки)

19:15 – спортивна гімнастика (особисте багатоборство, жінки)

20:10 – фехтування (командна рапіра, жінки)

21:30 – плавання (200 м батерфляєм, жінки)

21:38 – плавання (200 м на спині, чоловіки)

22:11 – плавання (200 м брасом, жінки)

23:03 – плавання (естафета, по 200 м вільним стилем, жінки)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).