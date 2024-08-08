Україна вперше за 28 років була представлена на Олімпійських Іграх у веслуванні на байдарках

Збірна України з веслування фінішувала за крок від першої медалі Олімпіади-2024 у веслуванні на байдарках. У першому для нашої держави старті дисципліни за останні 28 років екіпаж Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна став четвертим у фіналі 500-метрівки серед байдарок-четвірок. До бронзи, яку в результаті взяла Іспанія, не вистачило 0,96 секунди.

«Просто працювали, виконували свою роботу. Не дивлячись на суперників, робили найкраще з того, що вміли. 28 років байдарка-четвірка України не була представлена на Олімпійських іграх. Вдячний хлопцям, що ми перервали цю серію. Всі заїзди у нас ішли важко: попередні, півфінал, чвертьфінал – ми були шості-сьомі. А ось на фінал із хлопцями, мабуть, видали на 200% усе, що було», – сказав Трунов у коментарі «Суспільне Спорт».

«Ми зробили все від себе можливе і навіть неможливе. Четверте місце – це, мабуть, найобразливіше, що може трапитися зі спортсменом. Не знаю, чи ми десь недопрацювали, але вже й без різниці. Просто я радий бути з цією командою, ми вчотирьох змогли витримати всі бої разом, стати тими, ким ми є», – додав Даниленко.

Нагадаємо, екіпаж Кухарика, Даниленка, Трунова і Семикіна – чемпіони світу в четвірках 2021 року та чинні бронзові призери світової першості. На Європейських іграх-2023 вони взяли срібло на дистанції 500 метрів.