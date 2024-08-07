На своїй другій Олімпіаді Оксана Лівач знову посіла 5 місце

Львівська борчиня Оксана Лівач поступилася у бронзовому фіналі олімпіади-2024 у ваговій категорії до 50 кг. Японка Юї Сусакі, олімпійська чемпіонка Токіо в цій дисципліні, перемогла з рахунком 10:0.

Напередодні Оксана Лівач перемогла в першому колі турніру, проте у чвертьфіналі поступилася Вінеш Фогат з Індії, яка дійшла до стадії фіналу. Так українка потрапила до втішної сутички, за результатом якої могла позмагатися в бронзовому фіналі.

Проте оскільки Вінеш Фогат зранку 7 серпня не пройшла зважування – перевищила ліміт на декількасот грам, тож її дискваліфікували. Завдяки цьому Лівач і Сусакі змагалися не у втішній сутичці, а відразу у бронзовому фіналі. Японка досить спокійно забрала перемогу і медаль, а українка посіла 5 місце – так само, як і на минулій Олімпіаді.

Додамо, що 27-річна Оксана Лівач – бронзова призерка чемпіонату світу (2018) та чемпіонка Європи (2019), срібна призерка чемпіонатів Європи (2020, 2023) та Європейських ігор (2019).