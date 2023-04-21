В активі української збірної одна золота, три срібних та дві бронизових медалей

На чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед жінок троє львів’янок посіли три призові місця за один день змагань. У четвер, 20 квітня, львівські спортсменки вибороли три срібні медалі.

На фінальних поєдинках чемпіонату Європи з вільної боротьби серед жінок у складі збірної були троє спортсменок зі Львівщини. І усім трьом за підсумками кваліфікаційних поєдинків вдалось дійти до фіналу чемпіонату, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

33-річна Юлія Ткач посіла друге місце у ваговій категорії 59 кг. 27-річна Алла Белінська виборола срібну медаль у ваговій категорії 68 кг. А 25-річна Оксана Лівач стала віце-чемпіонкою у ваговій категорії до 50 кг.

Спортсменки тренуються у Львівській обласній школі вищої спортивної майстерності. За їхні успіхи управління молоді та спорту Львівської ОДА преміює спортсменок та їхніх тренерів винагородами від 30 до 50 тисяч гривень.

Чемпіонат Європи з вільної боротьби триватиме у хорватському Загребі до 23 квітня. На ньому визначають чемпіонів з трьох видах боротьби. Україна вперше за 10 років вибороло «золото». Його здобув Василь Михайлов, який виступає у вазі до 79 кг. Бронзові медалі – у Еріка Арушаняна (вага до 65 кг) та Ігоря Никифорука (вага до 70 кг).