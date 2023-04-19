Василь Михайлов у вазі до 79 кг уперше в кар'єрі пройшов до сутички за «золото»

Україна здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з вільної боротьби, що проходить у Загребі. Перемогу на Євро записав до свого активу Василь Михайлов.

Михайлов розпочав свою переможну ходу з другого раунду, по черзі здолавши двох колишніх представників Росії, які тепер виступають за інші країни – словака Ахсарбека Гулаєва (15:4) і серба Хетага Цаболова (8:1), а у півфіналі був переможений азербайджанець Сабухи Амирасланов (5:2).

Василь Михайлов, який виступає у вазі до 79 кг, вперше в кар'єрі пройшов до сутички за «золото» – раніше він мав лише одну медаль континентальних першостей. У фіналі Михайлов зустрівся з чинним чемпіоном Європи – греком Георгісом Кугіумцідісом. Михйлов розпочав сутичку з програного балу. Однак ще до кінця першої половини зустрічі зміг вийти вперед – 2:1. А у другій частині сутички збільшив перевагу до двох балів, втримав її.

Це перше «золото» для 27-річного уродженця Одещини в кар'єрі. А також перша перемога України у чоловічій вільній боротьбі за останні 10 років. Востаннє Україна здобувала золоту медаль у вільній боротьбі серед чоловіків у 2013 році. Тоді борець Павло Олійник став чемпіоном у ваговій категорії до 96 кг.