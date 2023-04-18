Каміла Конотоп під час виступу на Олімпійських іграх-2020 у Токіо

Українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у вазі до 59 кг на чемпіонаті в Єревані. Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Спершу Конотоп встановила рекорд Європи у ривку, піднявши вагу 106 кг. А після цього ще й встановила континентальний рекорд та взяла золоту медаль у поштовху (129 кг). Відповідно, Конотоп оновила рекорд Європи за сумою – 235 кг. Таким чином, Каміла випередила на 26 кг за сумою двоборства срібну призерку бельгійку Ніну Стеркс.

Конотоп вдруге в кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою. Загалом збірна України здобула шість медалей на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 59 кг.

Камілі Конотоп 22 роки, вона народилася в Харкові. У 2021 році вона здобула три золоті медалі на чемпіонаті, який проходив у Москві.