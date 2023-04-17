Анастасія Німець здобула срібло на Кубку світу в Перу

28-річна Анастасія Німець на Кубку світу з кульової стрільби у Перу стала другою у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета на дистанції 25 м. У прес-службі Львівської обласної військової адміністрації у понеділок, 17 квітня, розповіли, що наразі це найкращий результат спортсменки.

Перше місце виборола представниця Китаю Фен Сисюань. «Тренується спортсменка у Львівській школі вищої спортивної майстерності та ФСТ "Динамо" України. Наразі це найкращий особистий результат Анастасії на змаганнях такого рівня», – зазначили у прес-службі ЛОВА.

У ЛОВА нагадали, що у 2022 році управління молоді та спорту придбало для Анастасії Німець та інших топ-спортсменів області ультрасучасні пістолети італійського виробника PARDINI.

Зазначимо, що Анастасія Німець у вересні 2022 року на чемпіонаті Європи з кульової стрільби виборола для України золото у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 м. Також торік у червні спортсменка виграла бронзу на Кубку світу з кульової стрільби у Баку.