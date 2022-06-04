Українки показали найкращий результат у командній стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів

У суботу, 4 червня, львів'янка Анастасія Німець у команді з Оленою Костевич з Чернігівщини та Оксаною Ковальчук з Рівненщини здобули золото на етапі Кубка світу з кульової стрільби. Українки показали найкращий результат у командній стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів.

«Ще у четвер ми вітали Настю із «бронзою», а сьогодні спортсменка в команді з Оленою Костевич з Чернігівщини та Оксаною Ковальчук з Рівненщини показала перший результат у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів», – написав голова ЛОДА Максим Козицький.

Анастасії Німець 28 років. Вона спортсменка Львівської школи вищої спортивної майстерності та представниця ФСТ «Динамо».

Це вже п’ята медаль збірної України з кульової стрільби на змаганнях у Баку. Наша держава зараз займає другу позицію у загальнокомандному заліку. У цьому етапі беруть участь 703 спортсмени з 65 країн.