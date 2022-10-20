Юлія Коростильова та Максим Городинець здобули золото у стрільбі зі швидкісного пістолета серед змішаних пар

Українські спортсмени вибороли ще одне золото чемпіонату світу з кульової стрільби. Золотими призерами стали вихованка Навчально-спортивної бази літніх видів спорту та Львівської школи вищої спортивної майстерності Юлія Коростильова та Максим Городинець із Полтавщини. Вони здобули золото у стрільбі зі швидкісного пістолета серед змішаних пар.

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький розповів, що за цю нагороду спортсменка отримає від управління молоді та спорту ЛОВА 100 тис. грн премії. Також він зазначив, що це перша золота нагорода чемпіонату світу в кар’єрі Юлії Коростильової.

Раніше на змаганнях одразу три медалі виборов брат спортсменки Павло Коростильов. Він здобув дві бронзові нагороди: у змішаній парі з Оленою Костевич з Чернігова та у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. На змаганнях Павло також став чемпіоном світу у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 м.

38-річна Юлія Коростильова почала займатися кульовою стрільбою у 12 років в львівській ДЮСШ №1. Виступає за Збройні сили України. Вона – чемпіонка Європи з пневматичної зброї у 2004 і 2007 роках у командному заліку, бронзова призерка Чемпіонатів Європи 2003, 2008, 2009 років у командному заліку. Чемпіонка та бронзова призерка Всесвітньої універсіади 2007 в командному заліку, бронзова призерка Всесвітньої універсіади 2011. Учасниця Олімпіади-2004 в Афінах. Посіла 10 місце у вправі ПП-2 (пневматичний пістолет).

Юлію та Павла тренують батьки – Сергій та Валентина Коростильові.