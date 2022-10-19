Львівський спортсмен Павло Коростильов став чемпіоном світу зі стрільби зі стандартного пістолета з 25 метрів. На цьогорічній першості, яка відбувається в Каїрі, це вже друга його медаль — раніше він виграв бронзу в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів, що принесла йому путівку на Олімпіаду в Парижі.

Кростильов захистив звання чемпіона в стрільбі на 25 м, яке здобув на попередній світовій першості у 2018 році у Чханвоні в Південній Корії. Як пише Tribuna, срібло в цій дисципліні здобув німець Крістіан Райц, а бронзу — індус Віджайвір Сідху.

Загалом для України це вже 5 медаль на турнірі і перше золото. Раніше бронзу в стрільбі з пістолета з 50 м виграв Віктор Банькін, а Дар’я Тихова й Сергій Куліш здобули срібло в змішаній команді у стрільбі з гвинтівки лежачи з 50 м. Крім того, Іван Ткаленко, Олексій Вятчін, Данило Гриник стали срібними призерами в командній стрільбі з трьох позицій з гвинтівки з 50 м серед юніорів.

24-річний Павло Коростильов — львівський стрілець, чемпіон юнацької Олімпіади, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу. На континентальному рівні 4 рази ставав чемпіоном в індивідуальних змаганнях, ще 5 — у команді. Дворазовий чемпіон світу зі стрільби зі стандартного пістолета з 25 метрів, а також чемпіон світу зі стрільби зі стандартного та центрального пістолета з 25 м у команді.