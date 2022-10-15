Павла Коростильова обійшли двоє китайців

24-річний львів’янин Павло Коростильов здобув бронзу чемпіонату світу з кульової стрільби в Каїрі у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м. Разом із медаллю він здобув ліцензію у цій вправі для української збірної на Олімпійські ігри у Парижі в 2024 році. Про це повідомляє Національний оліміпійський комітет України.

Павло Коростильов поступився лише китайцям Чжан Іфаню та Лю Цзіньяо. Загалом до фінальної вісімки вдалося пробитися лише двом спортсменам не з Азії. Окрім Павла Коростильова, це Віктор Банькін, який посів у підсумку сьоме місце.

Як інформував ZAXID.NET, у вересні Павло Коростильов здобув «бронзу» чемпіонату Європи.

Як повідомили у ЛОВА, за вересневу нагороду управління молоді та спорту Львівської ОДА виплатить спортсмену премію у розмірі 40 тис. грн, а за жовтневу – 60 тисяч. Також премії у розмірі 50% отримають тренери спортсмена.

На чемпіонаті світу, що триває зараз у Єгипті, виступають п’ятеро спорстменів зі Львівщини: Павло Коростильов, Володимир Пастернак, Анастасія Німець, Юлія Коростильова та Олександр Галкін.

Павло Коростильов – спортсмен Львівської школи вищої спортивної майстерності та Збройних сил України. Чемпіон світу 2018 року в змаганнях зі стрільби із стандартного пістолету з 25 метрів. Дворазовий бронзовий медаліст ЧС-2018. Дворазовий чемпіон Європи 2017 року зі стрільби з пістолету на дистанціях у 25 та 50 метрів. Бронзовий призер парних змагань Європейських ігор-2019 у Мінську в стрільбі з пістолету з 25 метрів.