Павло Коростильов – чемпіон світу 2018 року в змаганнях зі стрільби із стандартного пістолету з 25 метрів

24-річний львівський стрілець Павло Коростильов виборов бронзу на змаганнях зі стрільби зі швидкісного пістолету з 25 метрів на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби у Вроцлаві. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

«Це перша для нашої дорослої збірної й загалом третя для України медаль на цьогорічному ЧЄ. Раніше дві нагороди до синьо-жовтої скарбнички поклали юніорки, які відзначилися у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета, дистанція 25 м.», – ідеться в повідомленні.

На кону у фіналі ЧЄ стояла кваліфікація Павла Коростильова на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, куди відбираються золотий та срібний призер фіналу. Перше місце посів француз Клеман Бессаге із 30-ма балами, друге – німець Олівер Грайс (29 балів). Українець здобув 21 бал у фіналі змагань. Також у фіналі брав участь чеський стрілець Мартін Штрнад, але він першим вилетів зі змагань.

Павло Коростильов – чемпіон світу 2018 року в змаганнях зі стрільби із стандартного пістолету з 25 метрів. Дворазовий бронзовий медаліст ЧС-2018. Дворазовий чемпіон Європи 2017 року зі стрільби з пістолету на дистанціях у 25 та 50 метрів. Бронзовий призер парних змагань Європейських ігор-2019 у Мінську в стрільбі з пістолету з 25 метрів.

«Срібло» українській команді юніорок у Вроцлаві принесли Вілена Бевз, Юлія Діденко та Надія Шаманова. Вілена Бевз також виборола «бронзу» одиночного турніру. У загальному заліку з трьома нагородами збірна України посідає 10-те місце. Чемпіонат Європи у Вроцлаві триватиме до 18 вересня.