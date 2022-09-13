19-річна Олександра Хоменець родом з Трускавця Львівської області

19-річна Олександра Хоменець виграла першу у своїй кар’єрі срібну медаль чемпіонату світу-2022, що триває у Белграді. Українка стала віце-чемпіонкою з жіночої боротьби в категорії до 55 кг.

Як пише «Суспільне. Спорт», на шляху до поєдинку за золото Олександра Хоменець здолала в 1/8 молдованку Маріану Драґутан (13:8), у чвертьфіналі – представницю Індії Шушму Шокін (10:5), а у півфіналі – канадку Карлу-Лорену Ґодінес-Ґонсалес (5:3). У фіналі українка боролася з олімпійською чемпіонкою-2020 японкою Маю Шідочі Мукайда, які поступилася з рахунком 0:10.

Срібло Олександри Хоменець є першим у жіночій боротьбі на цьогорічному чемпіонаті й третьою медаллю для збірної України загалом. Раніше бронзи в греко-римській боротьбі виграли Андрій Кулик та Ярослав Фільчаков.

19-річна Олександра Хоменець родом з Трускавця Львівської області. Вона вже має у своєму активі бронзову медаль попереднього чемпіонату світу, срібну медаль цьогорічного чемпіонату Європи, а також бронзу юніорського чемпіонату світу і золото юніорського чемпіонату Європи. Тренують спортсменку Орест Скобельський та Андрій Бирка.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, за призове місце на чемпіонаті світу Управління молоді та спорту ЛОДА виплатить Олександрі Хоменець грошову винагороду у розмірі 40 тисяч гривень.