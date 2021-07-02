Олександра Хоменець та Оксана Чудик здобули перемогу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

Дві вихованки Львівського фахового коледжу спорту стали чемпіонками Європи з вільної боротьби. Фінальні сутички чемпіонату Європи з вільної боротьби серед юніорів відбулись учора, 1 липня. У результаті перемогу вибороли одразу дві представниці Львівщини – 18-річна Олександра Хоменець та 20-річна Оксана Чудик. Ще один вихованець коледжу Данило Стасюк здобув бронзу. Змагання з вільної боротьби серед юніорів відбувається у Німеччині. Про це інформує прес-служба ЛОДА.

У вазі 55 кг перемогу здобула 18-річна вихованка Львівського фахового коледжу спорту, уродженка Трускавця Олександра Хоменець. У фіналі вона перемогла спортсменку з Угорщини Розу Сенттамасі з рахунком 2:0. Тренують борчиню Орест Скобельський та Андрій Бирка.

Також чемпіонкою Європи у вазі до 68 кг стала і 20-річна студентка Львівського фахового коледжу спорту Оксана Чудик. Вона перемогла Софію Шейфл із Німеччини з рахунком 10:0. Тренують Оксану Олександр Раковський та Степан Ткачишин.

До слова, у вівторок, 29 червня, бронзу змагань виборов 20-річний львівський борець Данило Стасюк. Він здобув медаль у вазі до 97 кг. У боротьбі за вихід до фіналу 20-річний львівський борець поступився турецькому борцю. Але у боротьбі за бронзу переміг німця Юзефа Сенігігіта з рахунком 10:0. До слова, у квітні Данило Стасюк став чемпіоном України. Тренують спортсмена Віктор Глібенко та Дмитро Пасенко.

Львівський фаховий коледж спорту – спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю у Львові, створений 1971 року. Розташований на перехресті вулиць Сахарова та Княгині Ольги. Випускники коледжу ставали чемпіонами України, призерами чемпіонатів Європи та світу з різних видів спорту.

Фото ЛОДА та управління спорту Львова

До слова, львівські борчині представлятимуть Україну і на Олімпійських іграх у Токіо. Зокрема до складу національної збірної увійшла борчиня зі Львова Алла Черкасова. Відповідне рішення прийняв тренерський штаб національної збірної України з вільної боротьби, інформує управління спорту Львова.

«Тренерський штаб збірної України до останнього вирішував інформацію про те, хто саме поїде в Токіо у вазі до 68 кг. На навчально-тренувальних зборах у Заросляку було прийнято рішення на користь Алли Черкасової», – зазначено в повідомленні.

Ще однією львів’янкою, яка братиме участь в Олімпійських іграх, буде Оксана Лівач. Вона виступатиме у ваговій категорії до 50 кг. А львів’янка Христина Зоряна-Демко у Токіо буде спаринг-партнером наших спортсменок.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на 2021 рік через пандемії коронавірусу, мають відбутися з 23 липня до 8 серпня.