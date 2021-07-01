Українські футболісти – у переліку найкращих на Євро-2020

Троє футболістів української збірної увійшли у двадцятку найкращих на Євро-2020 за підсумками групових матчів та 1/8 фіналу. Крім того, українці є одними з найкращих за статистикою повернення м'яча.

Як ідеться на сайті УЄФА, капітан української збірної, півзахисник Андрій Ярмоленко посів у рейтингу четверту сходинку, захисник Микола Матвієнко – 17, а півзахисник Олександр Зінченко – 20. Додамо, що на 26-му місці у переліку найкращих гравців Євро-2020 – Роман Яремчук, на 51 – Ілля Забарний, а на 68-му – Олександр Караваєв. Усього в переліку є сто позицій.

Fedex Performance Zone відображає поточну форму футболістів та якість їхньої гри. Спеціальний алгоритм складає рейтинг на основі статистики футболістів у Лізі націй, Європейській кваліфікації та під час товариських матчів. Після кожного туру Євро-2020 рейтинг змінюється у залежності від гри футболістів з урахуванням їх швидкості, кількості передач, голів тощо.

Усі футболісти мають основні ігрові позиції, і для кожної з них враховується своя статистика, наприклад, для гравців оборони ключовими критеріями є підкати та відбирання м'яча, а голи і паси – основні для напівзахисників та нападників. Також алгоритм враховує рейтинг суперника, а збірні ранжуються за рейтингом УЄФА.

Згідно зі статистикою на сайті УЄФА, Андрій Ярмоленко взяв участь у всіх чотирьох матчах збірної на Євро-2020 і загалом провів на полі 355 хвилин. В його активі два забиті голи та два асисти, точність пасів – 79%. На четверте місце рейтингу Ярмоленко піднявся з 25 після матчу 1/8 фіналу.

У свою чергу Микола Матвієнко піднявся після гри зі шведами на 17 місце з 56. Він також взяв участь у всіх матчах, відіграв 390 хвилин, зробив шість відборів та 22 успішних виносів м’яча від своїх воріт. Точність передач Матвієнка – 91%.

Олександр Зінченко, який став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу завдяки забитому голу і асисту, піднявся на 20 сходинку з 205. У його активі три відбори, 19 підборів та дев’ять успішних виносів, а точність передач – 81%.

Першу позицію у загальному рейтингу Fedex Performance Zone поки що посідає гравець збірної Португалії Кріштіану Роналду. Проте рейтинг оновлюється в реальному часі після кожного туру, а Португалія не пройшла у чвертьфінал Євро-2020. Так само далі не пройшла і збірна Німеччини, захисник якої Робін Госенс зараз перебуває на третій сходинці рейтингу.

Окрім того, Микола Матвієнко є одним з найкращих футболістів Євро-2020 у рейтингу статистики повернення м'яча: на його рахунку 37 відборів, перехватів, підборів та інших способів повернення м'яча своїй команді. Вище за нього в рейтингу лише центральний захисник Нідерландів Стефан де Врей (38), чия збірна вже вилетіла з турніру.

На шостому та сьомому місці рейтингу розташувалися українці Олександр Караваєв (30) та Ілля Забарний (29). Загалом збірна України разом зі збірними Швейцарії та Данії є найкращою за перехопленнями та відборами м'яча у суперників.

Нагадаємо, українська збірна вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020 з третього місця у груповому етапі. Окрім того, що Україна вперше потрапила у плей-оф європейського чемпіонату, 29 червня вона обіграла з рахунком 2:1 збірну Швеції та уперше в історії вийшла у чвертьфінал, в якому вже 3 липня зіграє зі збірною Англії.