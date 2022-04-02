Жіноча збірна України з вільної боротьби виграла медальний залік Євро-2022
Українські борчині здобули по дві золоті та бронзові медалі, а також одне срібло
Жіноча збірна України завершила виступи на чемпіонаті Європи-2022 з боротьби. В результаті українська команда здобула п’ять медалей. Наші спортсменки здобули по дві золоті та бронзові нагороди, а також вибороли одне золото. Золото здобули українки Аліна Грушина-Акобія (вага до 57 кг) та Тетяна Ріжко (вага до 65 кг).
Збірна України була представлена в усіх десяти вагових категорій. І в п'яти з них завоювала медалі. Українські борчині здобули два золота, одне срібло та дві бронзи, повідомило Суспільне.
Результати України на Євро-2022 з жіночої боротьби:
- Золото: Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг), Тетяна Ріжко (до 65 кг);
- Срібло: Олександра Хоменець (до 55 кг);
- Бронза: Ілона Прокопевнюк (до 62 кг), Алла Белінська (до 68 кг).
22-річна Аліна Грушина-Акобія та 24-річна Тетяна Ріжко виграли перші золоті медалі на чемпіонаті Європи. Першу нагороду на рівні Євро вдалося також здобути 19-річній Олександрі Хоменець.
Також українські борчині Лілія Маланчук (до 53 кг) та Соломія Вінник (до 59 кг) зайняли 7-е місце, Наталія Клівчуцька (до 50 кг), Анастасія Алпєєва (до 72 кг), Романа Вовчак (до 76 кг) – 9 місце.
Зазначимо, що українські борчині здобули на одну нагороду більше, ніж Туреччина, яка також здобула два золота на чемпіонаті, але лише по одному сріблу та бронзі та в медальному заліку зайняла друге місце. Третє місце з двома золотими та двома бронзовими нагородами дісталося Молодві.
У командному заліку жіноча збірна України здобула 135 очок та поступилася Туреччині, яка здобула 140 очок. На третьому місці – збірна Болгарії.
Чемпіонат Європи з боротьби 2022 відбувається з 28 березня по 3 квітня у Будапешті в Угорщині. Національна збірна України представлена лише жіночою збірною з вільної боротьби. Чоловіча збірна відмовилася від участі в чемпіонаті Європи-2022, щоби захищати свою країну від російських окупантів. Раніше від свого чемпіонського поєдинку також відмовився боксер Василь Ломаченко, який на початку війни вступив до лав тероборони.
Зазначимо, що через вторгнення РФ в Україну, збірні Росії та Білорусі були відсторонені від змагань.
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