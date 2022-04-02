Українка Аліна Грушина-Акобія здобула золото у вазі до 57 кг

Жіноча збірна України завершила виступи на чемпіонаті Європи-2022 з боротьби. В результаті українська команда здобула п’ять медалей. Наші спортсменки здобули по дві золоті та бронзові нагороди, а також вибороли одне золото. Золото здобули українки Аліна Грушина-Акобія (вага до 57 кг) та Тетяна Ріжко (вага до 65 кг).

Збірна України була представлена в усіх десяти вагових категорій. І в п'яти з них завоювала медалі. Українські борчині здобули два золота, одне срібло та дві бронзи, повідомило Суспільне.

Результати України на Євро-2022 з жіночої боротьби:

22-річна Аліна Грушина-Акобія та 24-річна Тетяна Ріжко виграли перші золоті медалі на чемпіонаті Європи. Першу нагороду на рівні Євро вдалося також здобути 19-річній Олександрі Хоменець.

Також українські борчині Лілія Маланчук (до 53 кг) та Соломія Вінник (до 59 кг) зайняли 7-е місце, Наталія Клівчуцька (до 50 кг), Анастасія Алпєєва (до 72 кг), Романа Вовчак (до 76 кг) – 9 місце.

Зазначимо, що українські борчині здобули на одну нагороду більше, ніж Туреччина, яка також здобула два золота на чемпіонаті, але лише по одному сріблу та бронзі та в медальному заліку зайняла друге місце. Третє місце з двома золотими та двома бронзовими нагородами дісталося Молодві.

У командному заліку жіноча збірна України здобула 135 очок та поступилася Туреччині, яка здобула 140 очок. На третьому місці – збірна Болгарії.

Чемпіонат Європи з боротьби 2022 відбувається з 28 березня по 3 квітня у Будапешті в Угорщині. Національна збірна України представлена лише жіночою збірною з вільної боротьби. Чоловіча збірна відмовилася від участі в чемпіонаті Європи-2022, щоби захищати свою країну від російських окупантів. Раніше від свого чемпіонського поєдинку також відмовився боксер Василь Ломаченко, який на початку війни вступив до лав тероборони.

Зазначимо, що через вторгнення РФ в Україну, збірні Росії та Білорусі були відсторонені від змагань.