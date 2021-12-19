Богдана Качура здобула перше місце у ваговій категорії до 52 кг

Службовиця Львівського загону Держприкордонслужби України Богдана Качура здобула перше місце у міжнапродних змаганнях з універсального бою.

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, з 8 до 12 грудня у місті Анталія в Туреччині відбувся чемпіонат світу з універсального бою. Серед дівчат у ваговій категорії до 52 кг перше місце посіла військовослужбовиця відділу «Нісмичі» Львівського прикордонного загонусержантка Богдана Качура. Вона здобула звання «Майстер спорту України міжнародного класу» з універсального бою.

Богдана Качура – тернополянка, вона неодноразово злобувала призові місця у змаганнях з бою в Україні. Зараз дівчина проходить службу у Червоноградському районі у прикордонному відділі «Нісмичі».

«У 2018 році голова Федерації з універсального бою у Тернопільській області Дмитро Патиковський запропонував Богдані бути її тренером та розпочати спільні спортивні тренування. Дівчина прийняла пропозицію і відтоді в її спортивній кар’єрі розпочався стрімкий ріст. Незважаючи на свій досить юний вік, дівчина має великий багаж перемог», – йдеться у повідомленін рпикордонників.

Збірна України перемогла у командному заліку змагань

У ДПСУ додають, що тренер дівчини Дмитро Патиковський – теж колишній прикордонник. Він також взяв участь у чемпіонаті та здобув перемогу у ваговій категорії до 80 кг. Загалом у командному заліку збірна України посіла перше місце.