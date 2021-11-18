Павло Кордіяка також отримав кваліфікацію на престижний турнір Giants Live

26-річний львів'янин Павло Кордіяка переміг на Іграх стронгменів, які відбулися у США. Загалом від України взяли участь шість представників.

«Перемогою на турнірі Павло не тільки підтвердив свій титул одного з найсильніших чоловіків світу, а й в кваліфікувався у професійний дивізіон світового стронгу і отримав право брати участь у найпрестижніших міжнародних турнірах», – повідомили 18 листопада в управлінні молоді та спорту ЛОДА.

У відділенні НОК України у Львівській області додали, що Павло Кордіяка змагався з 12 силачами зі США, Канади, Шотландії та України (Денисом Бережником) та за результатами шести вправ набрав 47 балів і посів перше місце. Закарпатець Денис Бережник замкнув десятку із 18,5 бала.

Павло Кордіяка – родом із села Купновичі на Самбірщині. У 2020 році він став найсильнішою людиною України, абсолютний чемпіон України 2019-2020 років.

На офіційних іграх стронгменів змагалися сотні найкращих спортсменів з 22 країн. Вони позмагались за титул найсильнішого у світі в 9 різних дивізіонах.