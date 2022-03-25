Чоловіча збірна України з вільної боротьби не вирушить на чемпіонат Європи-2022 у Будапешті.

Як повідомив президент Асоціації боротьби України Юрій Копитько, наша чоловіча збірна залишається в Україні, щоби захищати свою країну від російських окупантів.

Водночас, жіноча збірна України зараз вже тренується в Угорщині та виступить на змаганнях.

Попри війну українські спортсмени, які мають можливість, продовжують брати участь у міжнародних змаганнях та здобувати перемоги. Зокрема, українська збірна інваспортсменів посіла друге місце в загальнокомандному заліку Паралімпіади, здобувши рекордні 29 медалей.

Раніше від свого чемпіонського поєдинку відмовився боксер Василь Ломаченко, який на початку війни вступив до лав тероборони.

Шість українських легкоатлеток поїхали на чемпіонат світу, де Ярослава Магучіх стала чемпіонкою зі стрибків у висоту в приміщенні, а Марина Бех-Романчук здобула срібло в потрійному стрибку. Представництво України на чемпіонаті було б більшим, проте частина спортсменів не змогла виїхати зі своїх міст через бойові дії. Після завершення змагань більшість легкоатлеток залишились далі тренуватися за кордоном.