29-річний Сергій Калитюк виборов золото у кульовій стрільбі на Warrior Games (Ігри воїнів) у США

Українські воїни та ветерани у перший змагальний день на Warrior Games (Ігри воїнів) у США вибороли чотири медалі, зокрема львів’янину Сергію Калитюку вдалось вибороти золото у кульовій стрільбі. Про це повідомляє Львівська ОДА.

29-річний Сергій Калитюк родом із Дніпропетровська, проте тривалий час проживає у Львові. Із червня 2014 року в складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади брав участь в операції з підсилення Луганського аеропорту, а також брав участь в штурмі Ямпольського напрямку.

По дорозі з Червоного Лиману до Ямполя в червні 2014 року потрапив в засідку та отримав 5 кульових поранень – одне в голову та чотири в спину. Понад місяць провів у реанімації військового госпіталю.

Після тривалого лікування почав грати у настільний теніс. Згодом вирішив спробувати свої сили на національному відборі на «Ігри Нескорених». На цьогорічних змаганнях у Нідерландах Сергій Калитюк з партнерами по команді виборов срібло у стрільбі з лука.

Warrior Games – це міжнародний спортивно-реабілітаційний захід для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій. Захід організовує Міністерство оборони США з 2010 року. Львівщину на змаганнях у складі національної збірної представляє п’ятеро спортсменів.