Анджей Дуда дорікнув Україні та союзникам

Анджей Дуда поскаржився, що Україна та країни-партнери, зокрема Німеччина та США, не цінують допомогу Польщі. Про це польський президент заявив під час інтерв’ю, опублікованому на ютуб-каналі Otwarta Konserwa у середу, 9 липня, передають польська радіостанція RMF24 та новинний сайт Wiadomości.

Під час інтерв’ю журналісти запитали президента Польщі про польсько-українські відносини. Анджей Дуда зауважив, що його хороші стосунки з Володимиром Зеленським призвели до «певних політичних та іміджевих переваг для Польщі». Зокрема, на думку Дуди, це створило «певний стійкий імідж» Польщі. Проте Анджей Дуда висловив невдоволення Україною та країнами-партнерами. Він зазначив, що від самого початку російського повномасштабного вторгнення аеропорт Жешув відігравав ключову роль у передачі Україні міжнародної допомоги. Однак, на думку польського лідера, українці та союзники дещо зневажливо та нешанобливо ставляться до логістичної допомоги з боку Польщі.

«Наприклад, я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхнє. Але це не їхнє. Це наше. Тому, якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення», – заявив Анджей Дуда.

Анджей Дуда заявив, що Польщу, серед іншого, не запрошували на засідання «дуже важливих міжнародних органів, де приймалися рішення щодо доставки допомоги через нашу територію». Також польський президент наголосив, що країна може продемонструвати рішучість та пригрозив союзникам певними наслідками, якщо Польщу ігноруватимуть під час ухвалення важливих рішень: «Закриваємо аеропорт у Жешуві на ремонт, а ви доставляйте [допомогу] в Україну морем, повітрям, не знаю, скидайте на парашутах. Вигадуйте. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні».

Проте Анджей Дуда зауважив, що ці проблеми потрібно вирішувати не з Україною, а «мати сміливість» обговорити це з союзниками – Німеччиною та США.

Водночас Анджей Дуда наголосив, що Польща хоче бачити Україну суверенною та незалежною країною. Він також розповів, що обговорював із Володимиром Зеленським та його попередником Петром Порошенком питання Волинської трагедії. За словами Дуди, він «знайшов більше розуміння» з боку президента Зеленського.

Додамо, що за даними з відкритих джерел станом на вересень 2024 року Польща надала Україні допомогу на загальну суму 4,3 млрд євро. Йдеться, зокрема, про різні типи боєприпасів, ЗРК та системи ППО. Крім того, Україна отримала від Польщі 10 винищувачів МіГ-29.

Нагадаємо, каденція чинного президента Польщі Анджея Дуди завершується 5 серпня 2025 року. Він відбув на посаді два терміни поспіль. Його замінить Кароль Навроцький, який під час виборів здобув 50,89% голосів.