Кароль Навроцький вкотре висловився проти вступу України до Євросоюзу

Кароль Навроцький, який переміг на виборах президента Польщі, заявив, що наразі не підтримує вступ України до Європейського союзу. Про це польський політик сказав під час інтерв’ю угорському виданню Mandiner, опублікованому у суботу, 7 червня.

Журналіст Mandiner під час інтерв’ю запитав Кароля Навроцького, чи погоджується він з закликом Брюсселя прийняти Україну до Євросоюзу за прискореною процедурою. Новообраний президент Польщі заявив, що «наразі проти вступу України до Європейського Союзу».

За словами Кароля Навроцького, Польща має підтримувати Україну зі стратегічної та геополітичної точки зору. Він також наголосив, що для Польщі найбільшою загрозою є Російська Федерація, однак польський політик заявив, що європейські країни, «також мають свої інтереси», згадавши Волинську трагедію. Кароль Навроцький заявив, що Україна має поважати інтереси інших країн.

«Польща має такий інтерес, наприклад, до ексгумації волинських жертв. Під час виборчої кампанії, а також як президент, я не погоджуся, на недобросовісну конкуренцію України проти польського сільського господарства чи логістичного сектору. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань. Я бачу Україну як країну, яка, дуже мужньо захищається від Російської Федерації, також повинна поважати інтереси інших країн, які в іншому підтримують Україну», – заявив Кароль Навроцький.

Кароль Навроцький також заявив, що Польща «відіграла провідну роль у підтримці України завдяки президенту Анджею Дуді та відкритості польських сердець».

«Це спонукає до глибшого осмислення того факту, що ми також маємо право на свої інтереси», – підсумував Кароль Навроцький.

Нагадаємо, під час другого туру президентських виробів у Польщі кандидат від «Права і справедливості» Кароль Навроцький здобув 50,89% голосів. Тоді як за його конкурента від «Громадянської платформи» Рафала Тшасковського проголосували 49,11% виборців.

Раніше Кароль Навроцький заявляв, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. Також він вимагав зменшення допомоги Києву. Крім того, Навроцький наголошував, що Україна не може отримати членства в НАТО чи ЄС, доки «доки не будуть вирішені наші справи». На його думку, Україна не відповіла за «жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів», маючи на увазі Волинську трагедію.

15 січня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі відреагував на слова Кароля Навроцького: «Якщо Україна не буде в ЄС і не буде в НАТО, якщо Україна не буде мати гарантій безпеки, то пану Навроцькому варто вже починати тренуватися. Може так статися, що йому доведеться разом зі своїми співвітчизниками брати в руки зброю, щоб захищати свою країну. Тому що якщо Україна не буде ні в ЄС, ні в НАТО, то ризик [війни в Польщі] буде дуже високим. Росія опиниться на кордоні з Польщею зразу після України. Тоді [Навроцький] не вестиме політичну боротьбу, а боротиметься за своє життя».

Водночас після виборів Навроцький висловив сподівання щодо продовження партнерства з Україною.

Додамо, що каденція чинного президента Польщі Анджея Дуди завершується 5 серпня 2025 року. Він відбув на посаді два терміни поспіль.