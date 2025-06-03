У другому турі виборів президента Польщі Кароля Навроцького підтримали 50,89% виборців

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання щодо продовження партнерства з Україною, підкресливши важливість розв’язання «назрілих історичних питань» між обома державами. Про це він написав в соцмережі «Ікс» у вівторок, 3 червня.

У своєму дописі Кароль Навроцький подякував Володимиру Зеленському за привітання з перемогою на виборах та підтримав прагнення українського президента на співпрацю.

«Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише доброго діалогу, але й розв’язання назрілих історичних питань», – ідеться в дописі обраного президента Польщі.

Окрім того, він відзначив роль Польщі у підтримці України у боротьбі з Росією.

«Польща була найпотужнішим помічником України у боротьбі з російською агресією, жодна інша країна не розуміє цю загрозу більше, ніж ми, і я сподіваюся, що ми продовжимо працювати разом для спільного блага, для залагодження неврегульованого минулого та спільної побудови безпечного майбутнього», – додав Кароль Навроцький.

Dear President @ZelenskyyUa, thank you for your message. I am looking forward to countinue partnership of our countries, based on mutual respect and understanding. I believe it requires not only good dialogue but also solving overdue historical issues. Poland has been Ukraine's… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 3, 2025

Зауважимо, каденція чинного президента Польщі Анджея Дуди від партії «Право і Справедливість», який відбув на посаді два терміни поспіль, завершується 5 серпня 2025 року.

У другому турі виборів президента Польщі, який відбувся 1 червня 2025 року, переміг 42-річний консервативний кандидат, очільник польського Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький. Свої голоси за нього віддали 50,89% виборців, а його опонента Рафала Тшасковського підтримали 49,11%.

Уже 2 червня президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента. Він заявив що розраховує на «незмінно плідну співпрацю з Польщею й особисто з паном Президентом».

«Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації. Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру», – написав Зеленський.

Під час своєї передвиборчої кампанії Навроцький заявив, що виступає проти членства України в НАТО та ЄС, доки не буде розв’язано питання Волинської трагедії. На його заяву тоді відреагував президент Володимир Зеленський і сказав, що завдяки таким поглядам Навроцький повинен готуватися не до політичної боротьби, а до боротьби за життя. Уже після першого туру виборів Навроцький пообіцяв полякам не пускати Україну до НАТО.

ZAXID.NET пригадав скандали, в яких фігурував Навроцький, його висловлювання щодо України, а також спробував спрогнозувати, яких змін у польсько-українських відносинах чекати. Деталі – у матеріалі.