У ніч на середу, 9 липня, російські окупанти атакували дронами та ракетами Хмельниччину. 65-річний місцевий житель отримав смертельне поранення від уламків шахеда. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Унаслідок сьогоднішньої нічної атаки загинув мешканець Хмельницького району 1960 року народження, який отримав смертельне поранення від уламків ворожого безпілотника типу Shahed. Його тіло направили на судово-медичну експертизу», – зазначив Сергій Тюрін.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі Хмельницької ОВА, чоловік постраждав, коли перебував на відкритій території. Водночас, за яких обставин він отримав смертельні травми, наразі не повідомляють.

Цієї ночі російські війська завдали наймасованішої атаки дронами по Україні. Загалом вони випустили 728 ударних дронів, сім крилатих і шість аеробалістичних ракет.

За інформацією Сергія Тюріна, на території області сили ППО знищили одну крилату ракету та один БпЛА. У результаті нічної атаки були пошкоджені дах та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району.