Найдавніші стіни підземелля гарнізонного храму

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла у Львові, що розташований на сучасній вулиці Театральній, 11, почали будувати у 1610 році як костел отців-єзуїтів. Що було до храму на цьому місці, повідомили на сторінці «Підземелля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла».

Історик Олег Друздєв розповів ZAXID.NET, що там раніше було три будівлі: будинок настоятеля катедри, камʼяниця Миколая Видавського та кафедральна школа XIV ст., фундаменти якої збереглися до наших днів.

Кафедральна школа була розташована на місці сучасного входу до підземелля та частково під головним вівтарем храму.

«Історіографічна традиція пов’язує появу цього закладу із зусиллями громади міста на чолі з міським райцею (?) Григорієм Штехером (який був внуком першого війта Бертольда Штехера). Зважаючи на це, ймовірною датою заснування цього закладу вважають період між 1375 та 1387 рр. (рік смерті Григорія). Більш чітку дату подає Бартоломей Зіморович, який вважав, що школу заклали 1382 року», – пояснюють історики.

План ділянки єзуїтського комплексу із зазначенням будівель, які стояли на місці храму та школи №62. Зверху праворуч є напис «Stara szkola cum domo Civitatis» (оригінал – у фондах Центрального державного історичного архіву у Львові)

Місто фінансувало і будівництво, і функціонування школи. До приходу єзуїтів, це був головний навчальний заклад Львова, який давав базову середню освіту.

У 1608 році за судовим розпорядженням територію школи передали єзуїтам. А вже у 1610 році вони розпочали будівництво костелу – саме на тій ділянці, де зараз є головний вівтар та вхід до підземелля.

Збережені фрагменти стіни катедральної школи (фото зі сторінки Підземелля гарнізонного храму)

Зараз у залі на другому рівні підземелля збережені залишки стін та трьох вхідних порталів з цієї школи. У майбутньому є шанси відкрити всі будівлі, що збереглися з епохи пізнього середньовіччя.

Підземелля відкрите для відвідувачів, там проводять екскурсії та різні заходи. Більш детальну інформацію дізнавайтесь на їхній сторінці.