Хто будував муровані храми Русі: одне з чотирьох відомих імен
Найдавніший київський архітектор, зафіксований у джерелах
1 липня відзначають Всесвітній день архітектури. Дослідник історії архітектури Віктор Вечерський розповів про найдавнішого, відомого дослідникам, українського архітектора – Петра Милонога, який будував церкви у Давній Русі.
Петро Милоніг – один із чотирьох відомих імен зодчих княжих часів. Точних відомостей про його біографію немає. Відомо, що Милоніг жив у другій половині XII – на початку XIII ст., був придворним архітектором київського князя Рюрика ІІ Ростиславича.
Милоніг зводив будівлі в Києві, Луцьку, Турові і Гродні (тепер – Білорусь).
«Білоруські історики архітектури вважають його засновником гродненської регіональної архітектурної школи, яка своїми вежоподібними храмами, мурованими з цегли, полірованого каменю й поліхромної полив’яної кераміки вплинула на архітектуру кількох князівств Давньої Русі», – пише Віктор Вечерський у «Великій українській енциклопедії».
Єдиною документально підтвердженою його спорудою у Києві є підпірна стіна Видубицького монастиря 1199 року. Вона захищала Михайлівський собор зі сторони Дніпра й забезпечила високу оглядову терасу біля храму. Київський літописець, пишучи про цю інженерну споруду, порівняв Петра Милонога з біблійним зодчим Веселеїлом.
Підпірна стіна Видубицького монастиря у Києві (графічна реконструкція Г. Логвина, ВУЕ)
Дослідники давньої архітектури вважають Петра Милонога будівничим таких храмів:
- Василівської церкви в Овручі,
- собору Апостолів у Білгороді XII ст (тепер – с. Білогородка Бучанського району на Київщині),
- Василівської церкви на Новому княжому дворі у Києві XII ст (містилася в горішній частині Вознесенського узвозу),
- П’ятницької церкви в Чернігові,
- мурованих споруд у Гродні.
Творчою особливістю архітектури Петра Милонога у передмонгольський етап будівництва Давньої Русі 1190-1230-х вважають невеликі вежоподібні храми з пучковими пілястрами готичних профілів на фасадах. Такі особливості схожі на стилістику західноєвропейської готики.
На фасаді Михайлівського собору Видубицького монастиря є меморіальна дошка на честь Петра Милонога з його умовним портретом. Ще один є на станції метро «Золоті ворота».