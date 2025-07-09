Легкове авто від удару дуже сильно зім'яло

На Тернопільщині сьогодні, 9 липня, після обіду сталася смертельна аварія, в якій загинуло четверо людей. В поліції повідомили ZAXID.NET, що, ймовірно, серед загиблих також є дитина. Наразі поліція ще працює на місці ДТП, встановлюють особи загиблих та марку авто.

Смертельна аварія сталася біля села Синява Тернопільського району на трасі Тернопіль – Ланівці близько 16:00, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 9 липня.

Попередньо автомобіль врізався в КАМАЗ на великій швидкості

На дорозі не розминулися вантажний автомобіль КамАЗ з легковим автомобілем. Від удару легковик сильно зім’яло, а людей, які перебували всередині, затисло. Вони загинули від отриманих травм до приїзду медиків. На місці ДТП викликали рятувальників, аби вивільнити загиблих. Їхні тіла відправили на судово-медичну експертизу.

Водію вантажівки також надавали допомогу

В поліції Тернопільщини зазначили ZAXID.NET, що наразі встановлюють особи загиблих в аварії. Також, ймовірно, що серед загиблих є неповнолітня жертва. Через те, що легковий автомобіль від удару розірвало, наразі неможливо встановити його марку. Медичної допомоги також потребував водій вантажівки.