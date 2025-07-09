Смертельна ДТП сталася вранці 9 липня між селами Селець та Турійськ Ковельського району

Вранці 9 липня на залізничному переїзді у Ковельському районі сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з вантажним потягом загинув 19-річний водій автомобіля Škoda. Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Аварія сталася 9 липня близько 8:00 між населеними пунктами Селець та Турійськ Ковельського району. За даними слідства, 19-річний водій автомобіля Škoda перетинав залізничний переїзд на заборонений сигнал. У результаті зіткнення з вантажним потягом чоловік загинув.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Під час досудового розслідування буде встановлено усі обставини аварії.