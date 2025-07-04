Працівники ДСНС витягнули авто з води, але врятувати водія медикам не вдалося

У ніч на п’ятницю, 4 липня, на Тернопільщині трапилась смертельна ДТП: водій легковика не впорався з керуванням, авто перекинулось та впало у сільський ставок. Про це повідомила Нацполіція Тернопільської області.

Як вказано у повідомленні, близько опівночі 4 липня до поліції звернулась дружина 49-річного мешканця Кременця та розповіла, що він заїхав у озеро в селі Іква на Тернопільщині.

Поліцейські встановили, що чоловік, керуючи автомобілем Opel Astra, не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся, опинившись у ставі «Королівський». Аварія трапилася в селі Іква.



Працівники ДСНС витягнули авто з води, але врятувати водія медикам не вдалося. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 ККУ. Триває слідство.