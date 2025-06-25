Біля Львова на переході автомобіль патрульних збив неповнолітнього
Після ДТП хлопця госпіталізували
ДТП трапилась 25 червня біля села Красів
На Львівщині патрульні на службовому автомобілі збили неповнолітнього пішохода. Про це у середу, 25 червня, повідомила пресслужба патрульної поліції.
Зазначається, що ДТП трапилась у біля села Красів Львівської області на трасі Київ – Чоп. Судячи із оприлюднених у соцмережах відео, неповнолітній пішохід переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід. При цьому, службовий автомобіль рухався із проблисковими маячками.
Після ДТП пішохода госпіталізували. За фактом ДТП патрульна ініціювала службове розслідування.
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