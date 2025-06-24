Пізно ввечері у понеділок, 23 червня, 54-річний львів’янин спричинив ДТП, унаслідок якої загинув. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА.

Як вказано у повідомленні, аварія сталась 23 червня приблизно о 23:25 на вул. Шевченка, 80 у Львові. Місцевий мешканець 1971 року народження керував велосипедом «Діамант» та в’їхав у стовп біля пішохідного переходу.

Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП. Наразі обставини встановлюють правоохоронці.