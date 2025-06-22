Ввечері у суботу, 21 червня, у селі під Львовом 12-річний хлопчик впав із електросамоката та потрапив із важкими травмами у реанімаційне відділення лікарні.

Як повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОВА, ДТП сталась у селі Підрясне близько 21:40 у суботу, 21 червня. Місцевий мешканець 2013 року народження їхав на електросамокаті, не впорався із керуванням та впав.

Дитину доставили з важкими травмами у відділення реанімації лікарні святого Миколая у Львові.