12-річний хлопець потрапив у реанімацію через падіння з електросамоката біля Львова
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Ввечері у суботу, 21 червня, у селі під Львовом 12-річний хлопчик впав із електросамоката та потрапив із важкими травмами у реанімаційне відділення лікарні.
Як повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОВА, ДТП сталась у селі Підрясне близько 21:40 у суботу, 21 червня. Місцевий мешканець 2013 року народження їхав на електросамокаті, не впорався із керуванням та впав.
Дитину доставили з важкими травмами у відділення реанімації лікарні святого Миколая у Львові.
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