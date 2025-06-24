У понеділок, 23 червня, у селі неподалік Жовкви сталась смеретельна ДТП – водій вантажівки не впорався із керування і автомобіль перекинувся.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОВА, аварія сталась 23 червня близько 13:00 в селі Стара Скварява Жовківської громади. 66-річний водій автомобіля «MAN TGS 41.400» (самоскид) мешканець Полтавської області не впорався із керуваням на заокругленій ділянці дороги, через що автомобіль виїхав за межі дороги і перекинувся.

Відомо, що водій вантажівки загинув через отримані травми. Наразі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.