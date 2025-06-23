У вантажівці повністю розчавлений кузов

У Пустомитах вантажний автомобіль вʼїхав у багатоповерхівку. Внаслідок ДТП у вантажівці повністю розчавлений кузов, який втиснувся у стіну будинку. Травмованого водія забрали медики швидкої.

За інформацією поліції, дорожньо-транспортна пригода сталась 23 червня близько 21:00 на вулиці Миру у місті Пустомити. У будинку пошкоджені фасад та вікно першого поверху. Зверху проходить газова труба, але судячи з оприлюднених фото, її не зачепило. Ніхто з мешканців не постраждав.

«Попередньо встановлено, що водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом, 45-річний мешканець Дрогобича, не впорався з керуванням і вʼїхав у пʼятиповерховий будинок. Внаслідок події водій вантажівки отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню», – зазначили у поліції.

За попередніми висновками, причиною аварії могли стати несправності гальмівної системи автопоїзда.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини ДТП.