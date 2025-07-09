Mattel представила ляльку Барбі з глюкометром та інсуліновою помпою

Американська компанія Mattel, що спеціалізується на виробництві іграшок, вперше за 65 років представила ляльку Барбі, яка «хворіє» на цукровий діабет першого типу. Іграшка має глюкометр для контролю рівня глюкози та інсулінову помпу. Про це у вівторок, 8 липня, повідомив американський діловий журнал Forbes.

Нову Барбі представили на дитячому конгресі цукрового діабету першого типу, який відбувався у Вашингтоні 7-9 липня. Подію відвідали 170 дітей із цим хронічним захворюванням.

Ляльку розробили у межах партнерства компанії Mattel та дослідницької й адвокаційною організацією з питань діабету першого типу Breakthrough T1D. Нова Барбі заввишки 15 см, одягнута у сині топ та спідницю в горошок (синє або блакитне коло є міжнародним символом цукрового діабету). Лялька має на руці систему безперервного моніторингу глюкози (CGM), а на талії – інсулінову помпу.

«Представлення ляльки Барбі з діабетом першого типу є важливим кроком у нашому прагненні до інклюзивності. Вона допоможе дітям сприймати та розуміти це захворювання. Крім того, більше дітей зможуть побачити себе у ляльках, які вони люблять», – пояснила віцепрезидентка бренду Barbie Кріста Бергер.

Барбі з діабетом першого типу, яка має глюкометр та інсулінову помпу

Над створенням ляльки працювали протягом року. У цьому допомогли реальні жінки, які хворіють на діабет. Одна з них – директорка з маркетингової стратегії Breakthrough T1D Емілі Мазреку. Жінка з дитинства хворіє на цукровий діабет першого типу.

«Ми були в захваті, коли Mattel звернулася до нас з пропозицією створити Барбі з діабетом першого типу. У межах співпраці ми прагнули створити Барбі, яка б справді представляла спільноту хворих та підвищувала обізнаність про цей стан», – розповіла Емілі Мазреку.

Барбі з діабетом є частиною інклюзивної лінійки Barbie Fashionistas. У межах цієї лінійки Mattel вже представила ляльок із синдромом Дауна, слуховим апаратом, захворюванням шкіри вітиліго, а також Барбі на колісних кріслах та з протезованими кінцівками.

Додамо, що ляльку Барбі компанія Mattel виробяє з 1959 року. Її авторкою є американська винахідниця й підприємиця Рут Хендлер. Повне вигадане ім'я ляльки – Барбара Міллісент Робертс.

Нагадаємо, у березні 2020 року Mattel представила ляльку Барбі, прототипом якої стала українська фехтувальниця Ольга Харлан.