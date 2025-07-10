Софія Малерик отримала важкі травми у ДТП 6 липня

Внаслідок масштабної ДТП в Угорщині 17-річна львів'янка Софія Малерик втратила руку. Також у неї перелом ноги. Про це повідомили на сторінці Львівського поліграфічного коледжу, у якому навчається Софія Малерик.

Наразі рідні та друзі дівчини збирають для неї 1 млн грн на протезування. Зазначимо, що Софія Малерик навчається на другому курсі Львівського поліграфічного коледжу за спеціальністю «дизайн друкованої продукції».

Софія Малерик 6 липня у складі дитячого ансамблю народного танцю «Полуничка» їхала на фестиваль в Охриді, що в Північній Македонії. Автобус Setra, приблизно о 5:00, рухався між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар, коли водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. У транспорті перебували 77 людей, з яких 21 людина постраждала (більшість – неповнолітні). Їх госпіталізували до лікарень у міста Солнок, Кечкемет і Сентеш.

З усіх потерпілих четверо отримали важкі поранення. Зокрема, після ДТП 17-річна Софія Малерик перебувала у критичному стані, а 14-річний хлопець у важкому. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що також важкі травми отримали двоє дорослих (1954, 1958 років народження).

На сторінці танцювального колективу опублікували відео з фестивалю «Охрид 2025». Організатори присвятили фестиваль Софії Малерик.