Радехівський районний суд Львівщини зобов’язав колишнього голову Павлівської сільської ради Василя Карплюка повернути понад 90 тис. грн незаконних премій. Експосадовець уник кримінальної відповідальності за службове підроблення та заволодіння майном через закінчення термінів давності.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, до суду звернувся керівник Шептицької окружної прокуратури, який діє в інтересах Радехівської міської ради, з позовом про стягнення з колишнього голови Павлівської сільської ради Василя Карплюка 91,9 тис. грн.

У позовній заяві вказано, що Карплюк, будучи головою сільради, зловживав своїм службовим становищем та незаконно нараховував собі премії. Загалом йдеться про заволодіння 96,9 тис. грн, з яких 5 тис. грн він уже повернув. Із матеріалів справи відомо, що депутати сільради наприкінці 2018 року не підтримали призначення йому надбавок за інтенсивність праці (50% від посадового окладу), а також його преміювання як сільського голову (70% від посадового окладу). Сільський голова вніс неправдиві відомості та підробив рішення сесії, на підставі якого отримував премії протягом 2019 року.

Щодо експосадовця порушували кримінальні провадження за фактом службового підроблення та заволодіння майном, але у березні 2025 року Радехівський райсуд закрив справу через закінчення термінів давності.

Василь Карплюк визнав позовні вимоги про відшкодування 91,9 тис. грн Радехівській міськраді, як правонаступнику Павлівської сільської ради, але просив розстрочити суму через складне матеріальне становище.

Цю справу розглянула суддя Орислава Семенишин, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, зобов’язавши Карплюка виплатити 91,9 тис. грн Радехівській міськраді – виплати мають відбуватись рівними частинами протягом року. Рішення ще можна оскаржити.