Посадовцю інкримінують розтрату майна у великих розмірах та службове підроблення

Начальнику відділу освіти Трускавецької міськради та підприємцю повідомили про підозри через розтрату майна та підробку документів під час закупівлі інтерактивних панелей для навчальних закладів. Йдеться про розтрату пів мільйона гривень.

Як повідомила 1 липня Львівська обласна прокуратура, у 2024 році посадовець Трускавецької міськради та ФОП реалізували злочинну схему заволодіння бюджетними коштами при закупівлі інтерактивних панелей у навчальні заклади. ФОПу перерахували гроші за товар, який на той момент ще не поставили у навчальні заклади, його вартість також була суттєво завищеною. Йдеться про безпідставно виплачені 500 тис. грн.

Посадовцю інкримінують розтрату майна у великих розмірах та службове підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Підприємцю – привласнення чужого майна у великих розмірах та підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358 КК України).

Із матеріалів, які оприлюднені у судовому реєстрі, а також на порталі закупівель Prozorro відомо, що підозрюваним є начальник відділу освіти Трускавецької міськради Орест Лобик та ФОП Анатолій Суховерський. Наразі посадовця відсторонили від посади.