Його твори вивчають у школах та університетах, за ними ставлять вистави і знімають серіали. На те він і класик, щоб бути цікавим різним поколінням. Іван Нечуй-Левицький був принциповим у відстоюванні української мови, але великим диваком у побутовому житті. Цікаві факти його біографії розповіла «Освіторія», яка пише, що в наш час цього письменника вважали би «фриком».

«Був відлюдником і протягом усього життя уникав одруження. А чого варта його звичка лягати в один і той самий час, о 22:00. Ще пан Іван цілорічно ходив з парасолькою і довго хворів, якщо траплялося з кимось посваритись», – перелічує дивацтва письменника освітній сайт.

А ще він створив власний правопис, вперше переклав українською Біблію, мав потенціал стати блогером та творцем мемів у наш час. Попри популярність помер письменник у бідності, голоді та забутті. Коротко і нестандартно переказуємо основні події життя Івана Нечуя-Левицького.

Плакав разом з мамою над житіями святих

Іван виріс на Черкащині в сімʼї священника. Мама була неписьменною, але дуже емпатичною і навчила сина чуттєвості. Разом вони могли плакати, слухаючи розповідь про житття святого. «До 14 літ, до самої семінарії, я був дуже богомольний під впливом матері. Я ні разу не їв до служби, витримував тяжкий піст до плащаниці. Приїжджаючи додому, я читав житія святих. Разом із житіями я читав історію України, що знаходив в батьковій шафі», – згадував своє дитинство Іван.

Музей Нечуя-Левицького у відтвореному будинку родини Левицьких у Стеблеві (фото Корсунь-Шевченківського заповідника)

Навчався в мінішколі, яку створив тато-священник

Початкову освіту Іван здобув у школі, яку започаткував його батько-священник. «Як ми почали підростати, батько спромігся пристроїти до дома ще дві кімнати, і нас забрали в покої. Сам тато вчив мене читати та писати разом з хлопцями, котрі бігали до нас вчитись. У 1844 році власним коштом батько завів справжню школу для селян, набрав хлопців і вчив їх літом у пасіці в катразі, а зимою – у кухні. Разом з тими хлопцями вчився і я», – розповідав Іван Левицький про просвітницьку діяльність батька.

Однак дідичу не сподобалось, що селяни, які мали б працювати на полі, вчаться грамоти, і звелів батькові закрити школу. А учнів залучив до роботи на суконній фабриці. Батько Івана, який не дожив до 60 років, завжди казав синові: «На Україну дуже насіли польські пани, та й сама московщина заїдає наш язик і національність…»

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Вчитель-мультипредметник, який соромився викладати російську

Іван навчався в Богуславському духовному училищі та Київській духовній семінарії. Однак священником бути не захотів, а став вчителем. Викладав він в містах Польщі різні предмети: історію, географію, російську словесність, через яку мав докори сумління. Івана непокоїло відчуття, що він перетворювався на «русифікатора Речі Посполитої» чи «колонізатора від культури». У той самий період почав писати і вигадав псевдонім Іван Нечуй.

Іван Левицький під час навчання в Київській духовній академії (фото з Вікіпедії)

Згодом переїхав вчителювати у Молдавію, де викладав у Кишинівській чоловічій гімназії. Вчив старослов’янської й латинської мов та логіки, отримав чин радника: спершу титулярного, а згодом – колезького і статського.

Саме на Бессарабії Іван Нечуй-Левицький написав свої найкращі і найвідоміші твори – «Кайдашеву сім’ю», «Бурлачку», «Миколу Джерю», «Марусю Богуславку». Тоді ж він почав підписувати твори подвійним прізвищем – Нечуй-Левицький.

Блогер і творець мемів

Іван Нечуй-Левицький часто писав свої роздуми про українців, мову, культуру. Сучасники кажуть, що якби в ті часи існували блоги, він був би дуже популярним серед підписників. Окремі його яскраві й влучні висловлювання порівнюють з мемами. Тому Нечуя-Левицького жартома називають зачинателем української саркастично-філософської мемології. Коцюбинський хвалив його стиль і мову: «Читав – наче погожу воду у спеку пив».

Ілюстрації Анатолія Базилевича до «Кайдашевої сімʼї»

Ось кілька смішних афоризмів з його «Кайдашевої сімʼї»:

«Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем. – То бери Химку. Ця як брикне, то й перекинешся!»;

«Сватай Вівдю. Говорить тонісінько, мов сопілка грає, а тиха, як ягниця»;

«Мене свекруха люта змія: ходить по хаті, полум’ям на мене дише, а з носа гонить дим кужелем. На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне; а як гляне, то од її очей молоко кисне»;

«Матері твоїй сторч та в борщ!»;

«Чоловік гордий та жорстокий, з його буде добрий посіпака»;

«Хто сьогодні спостить цілий день, той ніколи не потопатиме в воді і не вмре наглою смертю».

Співавтор перекладу Біблії українською

Іван Нечуй-Левицький разом з Пантелеймоном Кулішем та Іваном Пулюєм першими переклали українською мовою Біблію. Для цього отримали згоду і сприяння Лондонського Біблійного товариства. Переклад вийшов друком у Відні 1903 року.

Перекладачі Біблії Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький та Іван Пулюй (фото з сайту Укpiнфopм)

Створив власний правопис

Іван Нечуй-Левицький створив власний правопис. Як пише Олександр Рудяченко, письменник запропонував 13 авторських правописних норм. Серед них:

не визнавав апостроф та букву «ї»;

писав не «їх», а «йих»;

прикметники у місцевому відмінку однини вперто писав з буквою «і»: «на зелені траві».

У заповіті класик вимагав, щоб його твори друкували лише так: «на віки вічні». Бо тодішні сучасні нововведення правопису він вважав «галицькою змовою».

Самітник, який уникав жінок

Іван Нечуй-Левицький був самітником. Коли його запитували, чи він шкодує, що не одружився, він відповідав: «Бувало, що й жалкував, а більш того, що ні. Так я спокійно собі жив, а то хтозна як було б. Якби попалася така, як Балабусі, то самі знаєте, як би мені жилося, чи мав би спокій». (Балабуха – герой повісті «Старосвітські батюшки та матушки», який одружується зі зрадливою жінкою).

Режим – понад усе

Іван Нечуй-Левицький дуже любив режим і ніколи не зраджував своєму розпорядку дня. Спати лягав рівно о 22:00, навіть якщо в цей час святкували його ювілей. Він просто виходив з приміщення зі словами «Перепрошую, мені вже скоро час лягати спати».

Кияни могли перевіряти час, коли письменник виходив на прогулянку. Він завжди ходив тим самим маршрутом: під гірку до вул. Володимирської, а потім до фунікулера. Додому вертався Хрещатиком. Яка погода не була б, він завжди тримав над собою відкриту парасольку, бо вірив, що це зменшує ймовірність захворіти.

Не любив алкоголь і суперечок. Якщо сварився з кимось, після цього одразу хворів і погано почувався два тижні.

Київська громада. Нечуй-Левицький третій зліва у другому ряді (фото з Вікіпедії)

Помер від недоїдання в притулку

Останні 10 років свого життя Нечую-Левицькому дошкуляли хронічні хвороби. Втім, працював він багато. Останні роки працював над авторським підручником «Граматика української мови», що складалася з трьох частин та вийшла накладом 1200 примірників.

У Першу світову війну письменник голодував і не мав чим розпалити піч. Він годинами стояв у чергах за хлібом і гасом і дуже тішився, коли вдавалося роздобути кілька яєць. Помер письменник у жахливій бідності, після тривалого недоїдання у Дегтерівській богадільні на Лук’янівці, де не особливо дбали про людей і не лікували їх. Івана Нечуя-Левицького не стало на 80-у році життя у розпал подій української революції 1918 року. Вшанували письменника українці лише після смерті – поховали на Байковому кладовищі.