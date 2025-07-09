Чехія проведе навчання для українських пілотів F-16 винищувачів

Чехія оголосила про намір підготувати вісім українських пілотів винищувачів F-16. Всі витрати на навчання візьме на себе міністерство оборони Чехії. Про це йдеться у повідомленні чеського оборонного відомства, опублікованого у середу, 9 липня.

Програма навчання українців включатиме 150 годин льотної підготовки. Загалом вартість навчання становитиме 32 млн чеських крон (приблизно 1,5 млн доларів). Гроші виділить чеське міністерство оборони.

Оскільки Чехія не має винищувачів F-16, українські пілоти навчатимуться на симуляторах та літаках L-39. Підготовка відбуватиметься на навчальному льотному центрі у Празі. Очікується, що Чехія зможе підготувати вісім українських пілотів до кінця 2025 року.

«Якщо Україна хоче продовжувати ефективно захищатися від російської агресії, їй потрібна не лише військова техніка, а й добре навчені збройні сили, зокрема повітряні сили. Чеська Республіка усвідомлює свою відповідальність, а подальша підтримка України, що зазнала нападу, відповідає стратегічним інтересам Чехії», – зазначила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

До слова, у березні 2025 року президент Чехії Петр Павел заявив, що країна може приєднатися до європейського миротворчого контингенту в Україні.

Нагадаємо, у квітні 2025 року головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі повідомив, що країни-партнери готуються передати Україні ще кілька винищувачів F-16. Проте кількість бортів Каволі не уточнив.