Затриманого відправили в СІЗО із правом внесення застави

На Волині затримали військовослужбовця, який за 7 тис. доларів обіцяв ухилянту виїхати за кордон.

Як повідомили у прокуратурі, 26-річний військовий разом зі спільником за гроші погодився допомогти призовнику незаконно виїхати за кордон. Свої послуги він оцінив у 7 тис. доларів та надав клієнту поради та детальні інструкції. Зокрема, він попросив чоловіка приїхати в Луцьк та чекати подальших вказівок. Військовий запевнив, що наступного дня його заберуть та відвезуть до відправного пункту.

Згодом службовець надіслав чоловіку геолокацію з вимогою прийти туди пішки. Там військовий зустрів призовника на автомобілі та сказав покласти гроші до схованки в салоні. Після передачі грошей солдата затримали поліцейські.

Слідчі повідомили військовому про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід – СІЗО із альтернативою застави.