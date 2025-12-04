Обвинувачену з чоловіками затримали поблизу кордону з Угорщиною

Берегівський районний суд визнав мешканку села Грушово Тетяну Осінчук винною у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив їй рік умовного терміну.

Вирок винесли 21 листопада. Йдеться про 34-річну закарпатку, яку затримали під час спроби незаконно переправити за кордон мешканців Закарпаття, Львівщини та Дніпропетровщини.

За матеріалами справи, у червні 2024 року обвинувачена на Škoda Kodiaq двічі підвозила чоловіків до кордону. Під час першої поїздки вона підібрала трьох ухилянтів поблизу готелів «Еліт», Koncha-Zaspa Spa Hotel та Kontinent Hotel у Сваляві та Мукачеві, відвезла на околицю села Мочола Берегівського району і залишила. За 30 метрів від кордону чоловіків затримали.

Через кілька тижнів Тетяна Осінчук погодилася відвезти до українсько-угорського кордону ще п’ятьох ухилянтів, однак перевізницю разом з чоловіками викрили правоохоронці у селі Велика Бакта, на Берегівщині.

Під час судового засідання закарпатка визнала вину частково і підтвердила, що на прохання знайомого відвозила хлопців на Берегівщину, але грошей за це не брала. Ухилянти, які виступили у суді свідками, впізнали обвинувачену і теж сказали, що вона не просила в них грошей за переправлення через кордон.

З огляду на те що матеріали кримінального провадження не містили доказів, які б підтверджували корисливий мотив обвинуваченої, суд перекваліфікував справу на ч. 2 ст. 332 КК України, де передбачено відповідальність за сприяння незаконному переправленню чоловіків через кордон, у тому числі повторно та за попередньою змовою групою осіб. Також судом врахував позитивну характеристику закарпатки, яка має на утриманні двох малолітніх дітей, займається флористикою та не стоїть на обліку у психіатра та нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іван Ільтьо визнав Тетяну Осінчук винною у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив їй 5 років ув’язнення з позбавленням права рік обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування та органах правопорядку. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Вирок можуть оскаржити в апеляції.